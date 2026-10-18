जेन टेक्नोलॉजीज ने 135 करोड़ रुपये में कॉग्नाइट सिमेंटिक्स को खरीदा
जेन टेक्नोलॉजीज ने बताया है कि वह बेंगलुरु की कंपनी कॉग्नाइट सिमेंटिक्स में 135 करोड़ रुपये में 51.98 फीसदी हिस्सेदारी खरीद रही है। इस कदम से लेन-देन पूरा होने के बाद कॉग्नाइट, जेन की सहायक कंपनी बन जाएगी।
इस सौदे को निवेशक आशीष कचोलिया का भी कुछ समर्थन मिला है। यह खरीद-फरोख्त सामान्य शर्तों के पूरा होने पर निर्भर करेगी। इस सौदे को नए निवेश और मौजूदा शेयरों की खरीद दोनों तरीकों से पूरा किया जाएगा।
BMS अब जेन के संविद से जुड़ेगा
कॉग्नाइट ने एक बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम (BMS) बनाया है। यह सिस्टम टैंकों, वाहनों और सैनिकों को आपस में जोड़ता है, ताकि वे तुरंत एक-दूसरे से तालमेल बिठा सकें।
भारतीय सेना के साथ इसका सफल परीक्षण भी हो चुका है। जेन टेक्नोलॉजीज इस तकनीक को अपने खुद के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्लेटफॉर्म 'संविद' में शामिल करने की योजना बना रही है।
इससे युद्ध के मैदान की जानकारी और भी बेहतर हो जाएगी। इस अधिग्रहण के बाद भी कॉग्नाइट की शुरुआत करने वाली टीम ही इसका नेतृत्व करती रहेगी।
शेयरों में 21.6 फीसदी की हुई बढ़ोतरी
पिछले महीने शेयर थोड़े गिरे जरूर थे, लेकिन इस साल जेन के शेयर 21.6 फीसदी ऊपर चढ़ गए हैं। यह बताता है कि निवेशक कंपनी के इन नए कदमों और आने वाले तकनीकी सुधारों को लेकर काफी उत्साहित हैं।