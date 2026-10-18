जेन टेक्नोलॉजीज ने 135 करोड़ रुपये में कॉग्नाइट सिमेंटिक्स को खरीदा

कॉग्नाइट ने एक बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम (BMS) बनाया है। यह सिस्टम टैंकों, वाहनों और सैनिकों को आपस में जोड़ता है, ताकि वे तुरंत एक-दूसरे से तालमेल बिठा सकें।

भारतीय सेना के साथ इसका सफल परीक्षण भी हो चुका है। जेन टेक्नोलॉजीज इस तकनीक को अपने खुद के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्लेटफॉर्म 'संविद' में शामिल करने की योजना बना रही है।

इससे युद्ध के मैदान की जानकारी और भी बेहतर हो जाएगी। इस अधिग्रहण के बाद भी कॉग्नाइट की शुरुआत करने वाली टीम ही इसका नेतृत्व करती रहेगी।