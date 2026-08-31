जी एंटरटेनमेंट के शेयर 14 फीसदी तक लुढ़के, बाद में हुआ थोड़ा सुधार

कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UK) और LIC हाउसिंग फाइनेंस जैसे 3 कर्जदाता नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) द्वारा मंजूर की गई कर्ज चुकाने की एक योजना को चुनौती दे रहे हैं।

इस योजना के तहत लगभग 22,006 करोड़ रुपये के कुल दावों के मुकाबले बैंकों को केवल 6.25 करोड़ रुपये ही मिलेंगे। कर्जदाताओं का कहना है कि ये राशि बहुत कम है और उन्होंने इस फैसले को चुनौती देने के लिए एक ऊपरी ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया है, जिससे निवेशकों की चिंता और बढ़ गई है।