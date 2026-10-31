युलु की कमाई 18 फीसदी बढ़कर 281 करोड़ रुपये पर पहुंची

युलु की कमाई 18 फीसदी बढ़कर 281 करोड़ रुपये पर पहुंची
इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता युलु ने वित्त वर्ष 2026 में 281 करोड़ रुपये का राजस्व कमाया है, जो पिछले साल के मुकाबले 18.6 फीसदी ज्यादा है। हालांकि, कंपनी को 97 करोड़ रुपये का घाटा अभी भी हो रहा है, लेकिन पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले यह 23 फीसदी का सुधार दिखाता है।
राजस्व में यह उछाल मुख्य तौर पर इसके इलेक्ट्रिक वाहनों के किराये से आया है, जिसमें 30 फीसदी से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है।
20-शहरों में विस्तार की तैयारी
युलु ने प्रति रुपये कमाई पर होने वाले खर्च को कम करने में सफलता हासिल की है। इसके साथ ही इसकी EBITDA मार्जिन सुधरकर -5.89 फीसदी हो गई है, जो दिखाता है कि कंपनी अब अपने वित्तीय प्रबंधन को और बेहतर ढंग से संभाल रही है।
अगस्त में 9.30 करोड़ डॉलर (करीब 850 करोड़ रुपये) जुटाने के बाद अब यह कंपनी करीब 20 शहरों में अपना विस्तार करने की योजना बना रही है। इसका मकसद 2028 तक 2 लाख वाहनों का एक बड़ा बेड़ा तैयार करना है।