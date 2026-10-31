युलु की कमाई 18 फीसदी बढ़कर 281 करोड़ रुपये पर पहुंची

युलु ने प्रति रुपये कमाई पर होने वाले खर्च को कम करने में सफलता हासिल की है। इसके साथ ही इसकी EBITDA मार्जिन सुधरकर -5.89 फीसदी हो गई है, जो दिखाता है कि कंपनी अब अपने वित्तीय प्रबंधन को और बेहतर ढंग से संभाल रही है।

अगस्त में 9.30 करोड़ डॉलर (करीब 850 करोड़ रुपये) जुटाने के बाद अब यह कंपनी करीब 20 शहरों में अपना विस्तार करने की योजना बना रही है। इसका मकसद 2028 तक 2 लाख वाहनों का एक बड़ा बेड़ा तैयार करना है।