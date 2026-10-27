डॉलर के मुकाबले चीन का युआन 4 साल की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा

इस महीने यूआन में 0.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, वहीं 2026 में यह करीब 5 फीसदी बढ़ा है। यह बढ़ोतरी मजबूत निर्यात मांग और औद्योगिक मुनाफे में हुए इजाफे की वजह से हुई है। यह सब तब हो रहा है, जब चीन की आर्थिक रिकवरी अभी भी पूरी तरह से एक समान नहीं है।

इस बीच, वैश्विक बाजारों में अभी काफी शांति है क्योंकि सभी अमेरिका, यूरोप और जापान के आने वाले बड़े ब्याज दर फैसलों का इंतजार कर रहे हैं। ये फ़ैसले दुनिया भर में कर्ज़ लेने की लागत और मुद्राओं में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।