यूट्यूबर्स ने स्नैपचैट पर किया मुकदमा, लगाया कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप

दुनियाभर के जाने-माने यूट्यूबर ने कई टेक कंपनियों पर कॉपीराइट उल्लंघन के आरोप लगाकर मुकदमा किया है। अब इस सूची में स्नैपचैट का नाम भी जुड़ गया है। करीब 62 लाख सब्सक्राइबर वाले तीन यूट्यूब चैनलों के क्रिएटर्स का आरोप है कि स्नैप ने उनके वीडियो कंटेंट को बिना अनुमति स्क्रैप किया। उनका कहना है कि इस कंटेंट का इस्तेमाल ऐप के AI फीचर्स, खासकर 'इमेजिन लेंस', को ट्रेन करने में किया गया।

ट्रेनिंग AI ट्रेनिंग के लिए वीडियो इस्तेमाल का दावा यूट्यूबर्स का कहना है कि स्नैप ने HD-VILA-100M जैसे बड़े वीडियो-लैंग्वेज डाटासेट का इस्तेमाल किया। ये डाटासेट केवल पढ़ाई और रिसर्च के लिए बनाए गए थे, न कि कमर्शियल इस्तेमाल के लिए। आरोप है कि स्नैप ने यूट्यूब की तकनीकी पाबंदियों, सर्विस की शर्तों और लाइसेंस नियमों को दरकिनार किया है। इससे उनके वीडियो का व्यवसायिक इस्तेमाल हुआ, जो सीधे तौर पर कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन माना जा रहा है।

अन्य पहले भी कई टेक कंपनियों पर हो चुके हैं केस यह पहला मौका नहीं है जब इन यूट्यूबर्स ने ऐसा बड़ा कदम उठाया हो। इससे पहले एनवीडिया, मेटा और बाइटडांस के खिलाफ भी इसी तरह के मुकदमे दायर किए जा चुके हैं। यह नया केस कैलिफ़ोर्निया की एक अदालत में फाइल किया गया है। इसमें कानूनी हर्जाने की मांग के साथ भविष्य में ऐसे कथित कॉपीराइट उल्लंघन को रोकने के लिए स्थायी आदेश देने की भी अपील की गई है।

