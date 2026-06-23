आधार अपडेट को प्रोत्साहित करने के लिए UIDAI सीमित समय के लिए कुछ सुविधाएं फ्री कर रहा है

आधार में यह जानकारी अपडेट करने के लिए नहीं देना होगा शुल्क, जानिए कैसे उठाएं फायदा

क्या है खबर?

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने 6 महीने के लिए आधिकारिक आधार मोबाइल ऐप के जरिए आधार कार्ड में ईमेल एड्रेस अपडेट करने पर लगने वाला 75 रुपये का शुल्क माफ कर दिया है। आप 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक आधार ऐप के जरिए अपना ईमेल एड्रेस फ्री में अपडेट कर सकेंगे। UIDAI ने कहा है कि ज्यादा लोगों को अपनी आधार जानकारी अपडेट रखने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद कुछ समय के लिए यह शुल्क हटाया है।