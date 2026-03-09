म्यूचुअल फंड यूनिट्स के बदले आप लोन ले सकते हैं

नकदी की जरूरत पड़ने पर म्यूचुअल फंड बेचने के बजाय अपनाएं यह विकल्प

क्या है खबर?

कुछ लोग नकदी की जरूरत पड़ने पर म्यूचुअल फंड में किए गए निवेश को निकालने का विकल्प चुनते हैं। हालांकि, इसका दूसरा तरीका भी है। बैंक और वित्तीय संस्थान म्यूचुअल फंड निवेश के बदले लोन प्रदान करते हैं। इसमें निवेश निकाला नहीं जाता, बल्कि लिए गए लोन के बदले थोड़े समय के लिए उसे लॉक कर दिया जाता है। यह संपत्ति या सोने के बदले लोन लेने जैसा है। आइये जानते हैं यह कैसे लिया जा सकता है।