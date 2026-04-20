भीम ऐप पर सिबिल स्कोर देखने की सुविधा दी गई है

भीम ऐप पर भी देख सकेंगे सिबिल स्कोर, जानिए कैसे उठाए इसका फायदा

क्या है खबर?

अब क्रेडिट स्कोर चेक करना बेहद आसान हो गया है, क्योंकि कई डिजिटल प्लेटफॉर्म यह सुविधा यूजर्स को उपलब्ध करा रहे हैं। अब भीम पेमेंट्स ऐप में भी सिबिल (CIBIL) स्कोर और क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (CIR) की सुविधा पेश की है। इस सुविधा को ट्रांसयूनियन सिबिल ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और भीम सर्विसेज लिमिटेड द्वारा विकसित किया है। इसके तहत यूजर नियामक आवश्यकताओं के अनुसार सहमति देने के बाद प्लेटफॉर्म पर अपना क्रेडिट स्कोर देख सकते हैं।