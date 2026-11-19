भले ही निवेशक अभी सुरक्षित जगहों पर पैसा लगा रहे हैं, लेकिन बैंक ऑफ जापान (BOJ) की तरफ से भविष्य में ब्याज दरों में बढ़ोतरी से यील्ड को ज्यादा गिरने से रोका जा सकता है।

कुछ विश्लेषकों का कहना है कि लंबी अवधि के बॉन्ड की मांग ज्यादा मजबूत नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शेयर बाजारों में अस्थिरता को देखते हुए पेंशन फंड भी अब पीछे हट रहे हैं।

अगर, शेयर की कीमतें ऐसे ही गिरती रहीं तो आने वाली बॉन्ड की नीलामी में शायद कम निवेशक हिस्सा लेंगे। इससे बाजार में एक बार फिर उथल-पुथल मच सकती है।