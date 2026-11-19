बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच जापान के बॉन्ड यील्ड में गिरावट
गुरुवार (19 नवंबर) को जापानी सरकारी बॉन्ड (JGB) का यील्ड नीचे फिसल गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बाजार में चल रही उथल-पुथल के बीच निवेशक अपने पैसे को सुरक्षित जगहों पर लगाना चाहते थे।
10 साल वाले JGB का यील्ड 2.855 फीसदी पर आ गया और लंबी अवधि के बॉन्ड में भी इसी तरह की गिरावट देखी गई।
कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी और अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में गिरावट से महंगाई को लेकर चिंताएं कुछ कम हुईं। इस वजह से बॉन्ड इस समय निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक लग रहे हैं।
BOJ यील्ड पर लगा सकता है लगाम
भले ही निवेशक अभी सुरक्षित जगहों पर पैसा लगा रहे हैं, लेकिन बैंक ऑफ जापान (BOJ) की तरफ से भविष्य में ब्याज दरों में बढ़ोतरी से यील्ड को ज्यादा गिरने से रोका जा सकता है।
कुछ विश्लेषकों का कहना है कि लंबी अवधि के बॉन्ड की मांग ज्यादा मजबूत नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शेयर बाजारों में अस्थिरता को देखते हुए पेंशन फंड भी अब पीछे हट रहे हैं।
अगर, शेयर की कीमतें ऐसे ही गिरती रहीं तो आने वाली बॉन्ड की नीलामी में शायद कम निवेशक हिस्सा लेंगे। इससे बाजार में एक बार फिर उथल-पुथल मच सकती है।