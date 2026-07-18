यस बैंक का पहली तिमाही में मुनाफा 33.7 फीसदी उछला

अधिक ऋण वितरण के कारण बैंक की ब्याज आय में बढ़ोतरी हुई, जबकि ब्याज पर होने वाले खर्च लगभग स्थिर बने रहे। इससे बैंक का ब्याज अंतर 2.7 फीसदी पर कायम रहा। गैर-ब्याज आय में भी मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) विनय एम तोन्से ने बताया कि जैसे-जैसे डिफॉल्ट कम हुए बैंक की परिसंपत्ति गुणवत्ता और बेहतर हुई। फंसा हुआ कर्ज (बैड लोन) घटकर 1.3 फीसदी रह गया और पूंजी पर्याप्तता 15.1 फीसदी पर मजबूत बनी हुई है।

इसके अलावा, मूडीज, केयर और ICRA जैसी रेटिंग एजेंसियों ने बैंक की रेटिंग में सुधार किया है। साथ ही, इसे S&P ग्लोबल से पहली बार अंतरराष्ट्रीय रेटिंग भी मिली है।