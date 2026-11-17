यस बैंक ने 32 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड से जुड़ी अफवाहों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। बैंक ने साफ कहा है कि न कोई हैक हुआ, न किसी का पैसा डूबा और न ही उनके सिस्टम पर कोई साइबर हमला हुआ।

दरअसल, यह बात 13 नवंबर को 'द बैंकर' नाम के एक अखबार में प्रकाशित खबर से फैली थी, जिसमें कथित साइबर नुकसान का दावा किया गया था, लेकिन यस बैंक ने तुरंत स्पष्टीकरण जारी कर बताया कि सरकारी खातों पर भी कोई असर नहीं पड़ा।