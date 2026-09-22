एक्सबॉक्स इस हफ्ते कर सकती है सैकड़ों कर्मचारियों की छंटनी

एक्सबॉक्स इस हफ्ते कर सकती है सैकड़ों कर्मचारियों की छंटनी
क्या है खबर?
टेक दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट एक बार फिर सैकड़ों कर्मचारियों की छंटनी कर सकती है। द इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट के अनुसार, इस बार कंपनी अपने गेमिंग डिवीजन एक्सबॉक्स में कर्मचारियों की संख्या कम करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि यह छंटनी इसी हफ्ते हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह एक्सबॉक्स में इस साल की दूसरी बड़ी छंटनी होगी। अभी कर्मचारियों की सटीक संख्या के बारे में जानकारी नहीं उपलब्ध है।
बदलाव
एक्सबॉक्स के कई स्टूडियो में हो सकते हैं बदलाव
रिपोर्ट के मुताबिक, माइक्रोसॉफ्ट अपने गेमिंग कारोबार के अलग-अलग स्टूडियो और टीमों में महत्वपूर्ण बदलाव की तैयारी कर रही है। इसमें एक्सबॉक्स गेम स्टूडियो, बेथेस्डा, एक्टिविजन और ब्लिजार्ड जैसी इकाइयां शामिल हो सकती हैं।
कंपनी इन हिस्सों में विलय या कर्मचारियों को दूसरी टीमों में भेजने जैसे कदम उठा सकती है।
हालांकि, रिपोर्ट में यह साफ नहीं किया गया है कि कौन से स्टूडियो आपस में जुड़ेंगे और किन कर्मचारियों की भूमिका बदली जाएगी।
छंटनी
जुलाई में भी हुई थी बड़ी छंटनी
माइक्रोसॉफ्ट ने जुलाई में एक्सबॉक्स कारोबार में बड़े स्तर पर छंटनी की थी, जिसमें शुरुआत में करीब 1,600 नौकरियां प्रभावित हुई थीं।
पहली लहर में द एल्डर स्क्रॉल ऑनलाइन बनाने वाले जेनीमैक्स ऑनलाइन में सैकड़ों नौकरियां गईं, जबकि डूम बनाने वाले आईडी सॉफ्टवेयर में करीब 100 कर्मचारियों की नौकरी गई।
रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के वित्तीय साल के अंत तक 1,600 और नौकरियों में कटौती की योजना थी।