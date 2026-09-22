एक्सबॉक्स इस हफ्ते कर सकती है सैकड़ों कर्मचारियों की छंटनी

एक्सबॉक्स इस हफ्ते कर सकती है सैकड़ों कर्मचारियों की छंटनी

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:13 pm Sep 22, 202601:13 pm

क्या है खबर?

टेक दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट एक बार फिर सैकड़ों कर्मचारियों की छंटनी कर सकती है। द इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट के अनुसार, इस बार कंपनी अपने गेमिंग डिवीजन एक्सबॉक्स में कर्मचारियों की संख्या कम करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि यह छंटनी इसी हफ्ते हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह एक्सबॉक्स में इस साल की दूसरी बड़ी छंटनी होगी। अभी कर्मचारियों की सटीक संख्या के बारे में जानकारी नहीं उपलब्ध है।