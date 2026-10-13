FTA से भारत की GDP में 140 अरब डॉलर का जबरदस्त उछाल, WTO का खुलासा

भारत वैश्विक व्यापार के मोर्चे पर बड़े कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नए मुक्त व्यापार समझौते (FTA) किए जा रहे हैं।

विश्व व्यापार संगठन (WTO) के एक मॉडल के मुताबिक, ये समझौते 2035 तक भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 140 अरब डॉलर (करीब 13,000 अरब रुपये) का इजाफा कर सकते हैं।

यह मौजूदा अनुमानों से करीब 1.7 फीसदी ज्यादा होगा। इनमें यूरोपीय संघ (EU) और न्यूजीलैंड के साथ होने वाले सौदे शामिल हैं।