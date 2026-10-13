FTA से भारत की GDP में 140 अरब डॉलर का जबरदस्त उछाल, WTO का खुलासा
भारत वैश्विक व्यापार के मोर्चे पर बड़े कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नए मुक्त व्यापार समझौते (FTA) किए जा रहे हैं।
विश्व व्यापार संगठन (WTO) के एक मॉडल के मुताबिक, ये समझौते 2035 तक भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 140 अरब डॉलर (करीब 13,000 अरब रुपये) का इजाफा कर सकते हैं।
यह मौजूदा अनुमानों से करीब 1.7 फीसदी ज्यादा होगा। इनमें यूरोपीय संघ (EU) और न्यूजीलैंड के साथ होने वाले सौदे शामिल हैं।
FTA से निर्यात और निवेश बढ़ेगा
इन FTA के पीछे मुख्य मकसद भारतीय निर्यात को ज्यादा बाजार तक पहुंचाना और ज्यादा विदेशी निवेश आकर्षित करना है। भारत ने ब्रिटेन, ओमान और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के साथ भी बड़े समझौते किए हैं, जो 2025-26 में लागू होंगे।
ये समझौते ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के साथ पहले हुए करारों को और मजबूत करेंगे। इन कदमों से भारतीय उत्पाद दुनियाभर में ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनेंगे, आयात लागत कम होगी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) भी ज्यादा आएगा।
अमेरिका ने भारतीय आयात पर शुल्क घटाया
अमेरिका ने भी इस साल की शुरुआत में शुल्क घटाकर भारत के साथ व्यापारिक तनाव कम किए हैं। इस कदम से भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में और बेहतर तरीके से जुड़ने में मदद मिलेगी।
साथ ही यह भरोसेमंद साझेदार ढूंढ रहे अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए देश को और भी आकर्षक जगह बनाएगा।