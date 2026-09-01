ब्रिटिश विज्ञापन कंपनी WPP करेगी 1,000 कर्मचारियों की छंटनी

पैसे बचाने और कामकाज को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए WPP अपनी गैर-प्रमुख संपत्तियों को बेच रही है। साथ ही, कंपनी अपने दफ्तरों का आकार भी घटा रही है। इसका एक उदाहरण है कि लंदन में उसने अपने दफ्तरों को 3 इमारतों से घटाकर 2 कर दिया है।

इस साल कंपनी ने कम से कम 20 करोड़ पाउंड (करीब 2,550 करोड़ रुपये) की संपत्ति बेचने का लक्ष्य रखा है। ये छंटनी केवल WPP तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरा विज्ञापन जगत इस दबाव से जूझ रहा है।

नौकरियों के जाने के कुछ ही मामले सीधे तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े हैं, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि रीस्ट्रक्चरिंग प्लान अब AI टूल्स को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं। AI आधारित सिस्टम अब तेजी से और बड़े पैमाने पर विज्ञापन का कंटेंट और कैंपेन प्लान तैयार कर सकते हैं, जिससे कुछ खास तरह की नौकरियों की जरूरत कम हो गई है।