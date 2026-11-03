पिछले 3 महीनों में सोने की तस्करी 1,500 फीसदी उछली

टैक्स बढ़ने की वजह से अब कानूनी तरीके से सोना खरीदना काफी महंगा हो गया है। ऐसे में कई लोग ग्रे मार्केट और अनौपचारिक तरीकों का सहारा ले रहे हैं।

कुछ यात्री कस्टम अधिकारियों की नजरों से बचकर सोना देश में लाते हैं तो कुछ परिवार शादी या दिवाली जैसे मौकों के लिए बिना पक्के बिल के सोना खरीद लेते हैं।

हालांकि, दिवाली के दौरान सोने की मांग में अक्सर बढ़ोतरी होती है, लेकिन इस बार ज्वैलर्स भी नई खरीद करने से बच रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह अक्टूबर में सोने की कीमतों में 6.8 फीसदी की गिरावट है।