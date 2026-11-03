भारत में सोने की मांग 6 साल के निचले स्तर पर पहुंचने का अनुमान

ग्रामीण इलाकों में, जहां सोना बचत और निवेश का एक अहम जरिया माना जाता है, वहां भी बढ़ती कीमतों और रोजमर्रा के खर्चों का असर साफ दिख रहा है।

इस साल कमजोर मानसून ने किसानों की आमदनी पर भी बुरा असर डाला है, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

आर्थिक दबाव लगातार बना हुआ है। इसके अलावा, ऊंची इंपोर्ट ड्यूटी और अवैध सोने की आवक बढ़ने से आयात भी धीमा पड़ गया है। इन सब वजहों से दिवाली जैसे त्योहारों पर भी सोने की बिक्री में कोई खास उछाल आने की उम्मीद कम ही है।