भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ा

विश्व बैंक का अनुमान, वित्त वर्ष 2027 में 7.1 प्रतिशत बढ़ सकती है भारत की अर्थव्यवस्था

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:07 pm Oct 06, 202604:07 pm

क्या है खबर?

विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2027 में भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया है। पहले यह अनुमान 6.6 प्रतिशत था। बैंक ने कहा कि मजबूत औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की गतिविधियां कृषि में कमजोरी की भरपाई कर सकती हैं। वित्त वर्ष 2026 में भारत की वृद्धि 7.8 प्रतिशत रही थी। बैंक के मुताबिक, घरेलू मांग, GST सुधार, श्रम कानूनों में बदलाव और बुनियादी ढांचे पर निवेश से आगे भी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है।