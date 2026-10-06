AI की जबरदस्त मांग से पूर्वी एशिया में 4.5 फीसदी की वृद्धि का अनुमान

वर्ल्ड बैंक इस बात को लेकर थोड़ा चिंतित है कि अगर, AI में लगा हुआ 800 अरब डॉलर (करीब 76,000 अरब रुपये) का निजी निवेश कमी हो गई, तो क्या होगा।

दरअसल, AI में बहुत सारा निवेश निजी कर्ज पर निर्भर है, जो कभी भी अस्थिर हो सकता है। ऐसे में अगर, इस निवेश में कोई कमी आती है तो इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर बुरा असर पड़ सकता है।

दक्षिण कोरिया के रिकॉर्ड निर्यात से यह साफ दिखता है कि फिलहाल यह पूरा क्षेत्र तकनीक पर कितना ज्यादा निर्भर है।