डॉलर के मुकाबले 6-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर रुपया, 94.39 पर पहुंचा

रुपये की मदद के लिए केंद्रीय बैंक 7 लाख करोड़ रुपये का 30 दिन का वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो (VRRR) अभियान भी चलाएगा। इसका मकसद बाजार से अतिरिक्त नकदी को खींचना है।

फाइनरेक्स का मानना है कि फिलहाल रुपया 94 और 94.75 के दायरे में बना रहेगा। निर्यात करने वाले कारोबारी 94.50 से ऊपर अपना मुनाफा बुक कर रहे हैं, वहीं आयातक अपने बिलों का भुगतान करने के लिए बेहतर दरों का इंतजार कर रहे हैं।

दूसरी तरफ, ज्यादातर एशियाई मुद्राओं ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। दक्षिण कोरिया का वॉन सबसे ज्यादा उछला। हालांकि, फिलीपीनी पेसो जैसी 3 मुद्राएं ही थोड़ी कमजोर हुईं।