विप्रो के CEO पल्लिया की आय अध्यक्ष प्रेमजी से 7 गुना ज्यादा  

अन्य IT कंपनियां भी कर रहीं वेतन में कटौती

पल्लिया के पैकेज में 15.5 करोड़ रुपये वेतन के रूप में, 23.3 करोड़ रुपये अन्य सुविधाओं में और 1 करोड़ रुपये विलंबित लाभ के रूप में शामिल है, वहीं रिशद प्रेमजी का पैकेज मुख्य रूप से 6.3 करोड़ रुपये वेतन पर आधारित था, जिसमें कुछ विलंबित लाभ और अन्य छोटे-मोटे फायदे भी शामिल थे।

सबसे अहम बात यह है कि यह सिर्फ विप्रो की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे भारतीय IT क्षेत्र में यह चलन दिख रहा है। कंपनियां अपने कार्यकारी अधिकारियों के वेतन में कटौती कर रही हैं क्योंकि बाहर के देशों में तकनीकी खर्च धीमा हो गया है और आर्थिक अनिश्चितता बनी हुई है।