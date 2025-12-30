विंजो की सह-संस्थापक सौम्या राठौर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली जमानत 

ED ने 26 नवंबर को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत दोनों संस्थापकों को गिरफ्तार किया था। ED का आरोप है कि विंजो और उसके प्रमोटर्स ने फंड डायवर्जन किया और गलत तरीकों से करीब 177 करोड़ रुपये की कमाई की है। एजेंसी का कहना है कि प्लेटफॉर्म पर कथित तौर पर तकनीकी हेरफेर किया गया, जिससे गैरकानूनी तरीके से बड़ी रकम जुटाई गई और बाद में उसे अलग-अलग माध्यमों और खातों के जरिए घुमाया गया।

जांच

कोर्ट का रुख और आगे की जांच

अदालत ने सौम्या राठौर को जमानत देते समय PMLA की धारा 45 के तहत महिलाओं को मिलने वाली विशेष कानूनी सुरक्षा का हवाला दिया। कोर्ट ने माना कि इस स्तर पर उन्हें राहत दी जा सकती है। वहीं, पवन नंदा की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी गई कि जांच अभी जारी है और हिरासत की जरूरत बनी हुई है। ED ने कई शहरों में छापेमारी कर कुछ संपत्तियों को फ्रीज करने की कार्रवाई भी की है।