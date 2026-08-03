इंडिगो के नए CEO विल वॉल्श ने संभाला पद, सामने हैं कई चुनौतियां
विल वॉल्श ने इंडिगो के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) का पद संभाला है और यह एयरलाइन के लिए एक बेहद रोमांचक समय है।
इंडिगो अब दुनियाभर में अपनी उड़ानें भरने की तैयारी में जुट गई है। कंपनी ने 2027 से एयरबस A350 विमानों का इस्तेमाल कर लंबी दूरी की उड़ानें शुरू करने की योजना बनाई है।
हालांकि, यह सब इतना आसान नहीं होगा। इंडिगो को एयर इंडिया से कड़ी टक्कर मिल रही है, साथ ही उस पर आर्थिक दबाव भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में वॉल्श के सामने कई बड़ी चुनौतियां होंगी।
लागत कम करने पर रहेगा जोर
वॉल्श के पास विमानन क्षेत्र का दशकों पुराना अनुभव है। इससे पहले उन्होंने IAG की कमान संभाली थी। उन्हें लागत कम रखने के लिए जाना जाता है और इंडिगो भी अपने इसी मॉडल को बरकरार रखना चाहती है, भले ही वह अब बिजनेस क्लास सीटें और लाउंज जैसी नई सुविधाएं जोड़ रही हो।
अभी इंडिगो भारत के घरेलू हवाई यात्रा बाजार पर हावी है, लेकिन वॉल्श के नेतृत्व में कंपनी अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाना चाहती है। साथ ही, अपने कम लागत वाले मॉडल पर भी अडिग रहना चाहती है।