इंडिगो के नए CEO विल वॉल्श ने संभाला पद, सामने हैं कई चुनौतियां

विल वॉल्श ने इंडिगो के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) का पद संभाला है और यह एयरलाइन के लिए एक बेहद रोमांचक समय है।

इंडिगो अब दुनियाभर में अपनी उड़ानें भरने की तैयारी में जुट गई है। कंपनी ने 2027 से एयरबस A350 विमानों का इस्तेमाल कर लंबी दूरी की उड़ानें शुरू करने की योजना बनाई है।

हालांकि, यह सब इतना आसान नहीं होगा। इंडिगो को एयर इंडिया से कड़ी टक्कर मिल रही है, साथ ही उस पर आर्थिक दबाव भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में वॉल्श के सामने कई बड़ी चुनौतियां होंगी।