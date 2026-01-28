आवासीय मकान हस्तांतरित करने के लिए वसीयत या गिफ्ट डीड का विकल्प होता है

वसीयत या गिफ्ट डीड: आवासीय मकान हस्तांतरित करने का क्या है अच्छा तरीका?

क्या है खबर?

आवासीय मकान को अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम करने के लिए गिफ्ट डीड और वसीयत का विकल्प होता है। दोनों कानूनी रूप से संपत्ति हस्तांतरित करने के साधन हैं। ऐसे में लोगों में इस बात को लेकर संशय होता है कि गिफ्ट डीड कराएं या वसीयत बनवाएं, जिससे न अतिरिक्त टैक्स लगे, न भारी फीस देनी पड़े और न ही झंझट वाला पेपरवर्क करना पड़े। आइये जानते हैं संपत्ति हस्तांतरित के दोनों विकल्पों में क्या अंतर है।