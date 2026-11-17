IDBI बैंक के कर्मचारी फेयरफैक्स के साथ हुए सौदे का विरोध कर रहे हैं

क्यों IDBI बैंक के कर्मचारी 3 दिसंबर को करेंगे हड़ताल? जानिए इस विरोध की वजह

क्या है खबर?

IDBI बैंक को कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स को बेचे जाने के प्रस्ताव के विरोध में बैंक यूनियनों ने 3 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। 2 महीनों में यह दूसरी हड़ताल है। यूनियन सरकार पर दबाव डाल रही हैं कि वह इस बिक्री को रद्द कर दे। उनका तर्क है कि प्रबंधन का नियंत्रण विदेशी कंपनी को सौंपने से बैंक का सार्वजनिक क्षेत्र वाला स्वरूप खत्म हो सकता है। इस बैंक में 19,000 से अधिक कर्मचारी हैं।