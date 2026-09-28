अचानक क्यों टली 3 दिन होने वाली बैंकों की हड़ताल? जानिए वजह

हड़ताल टालने की दूसरी वजह अधिकारियों की प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना पर बातचीत शुरू होना है।

स्केल चार और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए लागू PLI योजना में यूनियनों ने बदलाव की मांग की है। बैठक में तय हुआ कि IBA यूनियनों की आपत्तियों को देखते हुए सरकार को बदलाव का प्रस्ताव देगा।

इसके अलावा, 8 मार्च, 2024 के समझौते में बचे दूसरे मुद्दों पर भी जल्द बातचीत की जाएगी। इन फैसलों के बाद हड़ताल टालने पर सहमति बनी।