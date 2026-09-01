बैंक हड़ताल टली, 28 से 30 सितंबर तक नहीं बंद होंगे बैंक
क्या है खबर?
28 से 30 सितंबर तक होने वाली तीन दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल टाल दी गई है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के बीच रविवार रात हुई बैठक में कुछ मुद्दों पर सहमति बनने के बाद यह फैसला लिया गया। UFBU ने रात 9:30 बजे बैठक के बाद जारी सर्कुलर में हड़ताल टालने की जानकारी दी है। इससे 28 से 30 सितंबर के दौरान बैंकिंग सेवाओं में प्रस्तावित बड़ी रुकावट फिलहाल नहीं होगी।
चर्चा
पांच दिन बैंक खोलने पर होगी चर्चा
बैठक में बैंक कर्मचारियों की पांच दिन काम और दो दिन छुट्टी की मांग पर आगे बातचीत का रास्ता खुला है।
इसके लिए IBA और UFBU के प्रतिनिधियों वाली एक समिति बनाई जाएगी। यह समिति बाकी शनिवारों को छुट्टी देने के विकल्पों पर चर्चा करेगी और सभी संबंधित पक्षों से राय लेगी।
ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए समाधान खोजने की बात कही गई है। हालांकि, पांच दिन के बैंकिंग सप्ताह पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
पेंशन
पेंशन और PLI पर भी होगी बात
बैंक यूनियनों की दूसरी मांगों पर भी आगे बातचीत होगी।
इसमें पेंशन से जुड़े फायदे बढ़ाने, सभी पेंशनधारकों के लिए समान महंगाई भत्ता देने और NPS वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में जाने का विकल्प देने की मांग शामिल है।
इसके अलावा, स्केल चार और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना में बदलाव पर भी चर्चा होगी। IBA इन बदलावों का प्रस्ताव सरकार को देने पर विचार करेगा।
अन्य
हड़ताल से पहले रविवार को खुले थे बैंक
हड़ताल से पहले 27 सितंबर, रविवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रखे गए थे। इसका उद्देश्य ग्राहकों के जरूरी बैंकिंग काम पूरे कराना था।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, ATM से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को काम करने की अनुमति दी थी।
अब हड़ताल टलने के बाद 28 से 30 सितंबर के दौरान बैंकिंग सेवाओं में तय रुकावट नहीं होगी और काम सामान्य रूप से जारी रहेगा।