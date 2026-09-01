बैंक हड़ताल टली

बैंक हड़ताल टली, 28 से 30 सितंबर तक नहीं बंद होंगे बैंक

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:14 am Sep 28, 202612:14 am

क्या है खबर?

28 से 30 सितंबर तक होने वाली तीन दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल टाल दी गई है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के बीच रविवार रात हुई बैठक में कुछ मुद्दों पर सहमति बनने के बाद यह फैसला लिया गया। UFBU ने रात 9:30 बजे बैठक के बाद जारी सर्कुलर में हड़ताल टालने की जानकारी दी है। इससे 28 से 30 सितंबर के दौरान बैंकिंग सेवाओं में प्रस्तावित बड़ी रुकावट फिलहाल नहीं होगी।