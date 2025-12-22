ऐपल पर इटली में भारी जुर्माना लगाया गया है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

इटली में ऐपल पर क्यों लगा 1,040 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना?

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:40 pm Dec 22, 202505:40 pm

क्या है खबर?

टेक दिग्गज कंपनी ऐपल पर इटली में भारी जुर्माना लगाया गया है। इटली की कॉम्पिटिशन अथॉरिटी AGCM ने कहा है कि मोबाइल ऐप मार्केट में दबदबे का गलत इस्तेमाल करने के मामले में ऐपल और उसके 2 डिवीजन पर 9.86 करोड़ यूरो (लगभग 1,040 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया गया है। रेगुलेटर के मुताबिक, ऐप स्टोर के जरिए कंपनी ने यूरोपीय नियमों का उल्लंघन किया और थर्ड-पार्टी डेवलपर्स के साथ अनुचित शर्तें लागू की हैं।