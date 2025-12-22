इटली में ऐपल पर क्यों लगा 1,040 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना? 

इटली में ऐपल पर क्यों लगा 1,040 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना?
क्या है खबर?
टेक दिग्गज कंपनी ऐपल पर इटली में भारी जुर्माना लगाया गया है। इटली की कॉम्पिटिशन अथॉरिटी AGCM ने कहा है कि मोबाइल ऐप मार्केट में दबदबे का गलत इस्तेमाल करने के मामले में ऐपल और उसके 2 डिवीजन पर 9.86 करोड़ यूरो (लगभग 1,040 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया गया है। रेगुलेटर के मुताबिक, ऐप स्टोर के जरिए कंपनी ने यूरोपीय नियमों का उल्लंघन किया और थर्ड-पार्टी डेवलपर्स के साथ अनुचित शर्तें लागू की हैं।
वजह
जुर्माने की वजह क्या रही?
AGCM ने बताया कि ऐपल ने ऐपल स्टोर्स में अपनी मजबूत स्थिति का फायदा उठाते हुए थर्ड-पार्टी ऐप डेवलपर्स पर ज्यादा सख्त प्राइवेसी नियम थोपे हैं। जांच में सामने आया कि ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी (ATT) पॉलिसी के तहत डेवलपर्स से डाटा कलेक्शन और विज्ञापन के लिए बार-बार सहमति ली गई। रेगुलेटर का कहना है कि यह प्रक्रिया एकतरफा थी, डेवलपर्स के हितों के खिलाफ थी और प्राइवेसी के घोषित मकसद को सही तरीके से पूरा नहीं करती थी।
जांच
जांच और आगे की स्थिति
रेगुलेटर ने बताया कि यह जांच मई, 2023 में शुरू हुई थी और इसमें यूरोपियन कमीशन व अन्य अंतरराष्ट्रीय एंटीट्रस्ट एजेंसियों का सहयोग लिया गया। जांच के दौरान पाया गया कि डेवलपर्स को एक ही उद्देश्य के लिए दो बार सहमति मांगने पर मजबूर किया गया। AGCM ने इसे प्रतिस्पर्धा के नियमों के खिलाफ बताया है। ऐपल फिलहाल की ओर से इस जुर्माने पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।