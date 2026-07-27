जहाज कंपनियां सुरक्षा कारणों से लंबे रास्तों का इस्तेमाल कर रही हैं

तेल सस्ता होने के बावजूद क्यों नहीं कम हुआ शिपिंग खर्च? यहां जानिए वजह

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:44 pm Jul 27, 202605:44 pm

क्या है खबर?

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की उम्मीद के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड भी 5 प्रतिशत से अधिक लुढ़क गया, लेकिन इसका फायदा अभी भारत की शिपिंग इंडस्ट्री तक नहीं पहुंचा है। समुद्री माल ढुलाई का खर्च अब भी ऊंचा बना हुआ है। जहाज कंपनियां सुरक्षा कारणों से लंबे रास्तों का इस्तेमाल कर रही हैं। इसका असर आयात और निर्यात से जुड़े कई क्षेत्रों पर भी दिखाई दे रहा है।