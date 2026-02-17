टैक्स छूट के आधार पर क्यों नहीं लें निवेश का फैसला? इन बातों पर करें विचार

निवेश के लिए टैक्स छूट के आधार पर निर्णय लेना बाद में नुकसानदायक हो सकता है

क्या है खबर?

कई लोग निवेश विकल्प चुनते समय इस बात को भी प्राथमिकता देते हैं कि किस स्कीम में टैक्स पर ज्यादा छूट मिल रही है। अक्सर, छूट दिखते ही वे जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, जिसका उन्हें बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। जानकार मानते हैं कि टैक्स में छूट आकर्षक तो हो सकती हैं, लेकिन निवेश रणनीति में इन्हें एकमात्र कारक नहीं बनाना चाहिए। आइये जानते हैं टैक्स छूट को निवेश का आधार क्यों नहीं बनाना चाहिए।