समय पर EMI भरने के बाद भी क्यों घट सकता है आपका क्रेडिट स्कोर?
क्या है खबर?
अगर आप हर महीने अपने होम लोन, कार लोन या दूसरे कर्ज की EMI समय पर भरते हैं, फिर भी आपका क्रेडिट स्कोर कम हो गया है, तो हैरान होने की जरूरत नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार, क्रेडिट स्कोर सिर्फ समय पर भुगतान के आधार पर तय नहीं होता। इसे कई अलग-अलग बातों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है, जो आपकी पूरी वित्तीय आदतों को दर्शाती हैं और भविष्य की साख को भी प्रभावित करती हैं।
#1
क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी डालता है असर
अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की उपलब्ध सीमा का बहुत अधिक हिस्सा लगातार इस्तेमाल करते हैं, तो इसका असर आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ सकता है।
भले ही आप हर महीने पूरा बिल समय पर चुका दें, लेकिन ज्यादा क्रेडिट उपयोग यह संकेत देता है कि आप उधार पर अधिक निर्भर हैं।
इसलिए क्रेडिट कार्ड का संतुलित इस्तेमाल करना हमेशा बेहतर माना जाता है और क्रेडिट सीमा का पूरा उपयोग करने से बचना चाहिए।
#2
लोन आवेदन और पुराने कार्ड का रखें ध्यान
कम समय में कई बैंकों या वित्तीय संस्थानों में लोन के लिए आवेदन करने से आपकी क्रेडिट रिपोर्ट पर कई जांच दर्ज हो सकती हैं, जिससे स्कोर प्रभावित हो सकता है।
वहीं, कई साल पुराने क्रेडिट कार्ड को बंद करने से भी आपकी कुल क्रेडिट सीमा और पुराना रिकॉर्ड कम हो सकता है।
इसके अलावा, समय-समय पर अपनी क्रेडिट रिपोर्ट की जांच करना भी जरूरी माना जाता है ताकि किसी गलती को समय रहते सुधारा जा सके।
#3
छोटी गिरावट से घबराने की जरूरत नहीं
विशेषज्ञों के अनुसार, क्रेडिट स्कोर में हल्का उतार-चढ़ाव सामान्य बात है और इससे घबराने की जरूरत नहीं होती है।
समय पर EMI भरना, क्रेडिट कार्ड का सोच-समझकर इस्तेमाल करना, जरूरत होने पर ही नया कर्ज लेना और अपनी क्रेडिट रिपोर्ट की नियमित जांच करना अच्छी वित्तीय आदत मानी जाती है।
इससे भविष्य में लोन मिलने की संभावना बेहतर रहती है और आपका क्रेडिट रिकॉर्ड भी लंबे समय तक मजबूत बना रहता है।