क्रेडिट स्कोर सिर्फ समय पर भुगतान के आधार पर तय नहीं होता

समय पर EMI भरने के बाद भी क्यों घट सकता है आपका क्रेडिट स्कोर?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:53 am Jul 29, 202609:53 am

क्या है खबर?

अगर आप हर महीने अपने होम लोन, कार लोन या दूसरे कर्ज की EMI समय पर भरते हैं, फिर भी आपका क्रेडिट स्कोर कम हो गया है, तो हैरान होने की जरूरत नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार, क्रेडिट स्कोर सिर्फ समय पर भुगतान के आधार पर तय नहीं होता। इसे कई अलग-अलग बातों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है, जो आपकी पूरी वित्तीय आदतों को दर्शाती हैं और भविष्य की साख को भी प्रभावित करती हैं।