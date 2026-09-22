हर पॉलिसी में कुछ नियम और शर्तें होती हैं

हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम क्यों हो सकता है रिजेक्ट? जानिए किन गलतियों से बचें

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:16 am Sep 22, 202610:16 am

क्या है खबर?

हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी एक्टिव देखकर अक्सर लोगों को लगता है कि अस्पताल में होने वाला हर खर्च बीमा कंपनी देगी। हालांकि, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हर पॉलिसी में कुछ नियम और शर्तें होती हैं। इन शर्तों के कारण किसी इलाज का पूरा या कुछ हिस्सा कवर नहीं हो सकता है। इसलिए पॉलिसी लेते समय केवल कितने रुपये का बीमा है, यह देखना काफी नहीं है। उसमें क्या शामिल है और क्या नहीं, यह जानना भी जरूरी है।