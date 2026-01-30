सोने-चांदी में निवेश में क्यों देखने को मिल रही है इतनी तेजी?

सोना-चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। साल 2026 में यह तेजी और तेज हो गई है, जिससे निवेशकों का ध्यान फिर से कीमती धातुओं की ओर गया है। सोने ने हाल के महीनों में बार-बार नए रिकॉर्ड बनाए हैं, जबकि चांदी की कीमतों में भी कई गुना उछाल दिखा है। बाजार में अनिश्चितता बढ़ने से लोग सुरक्षित निवेश विकल्प तलाश रहे हैं, और इसी वजह से सोना-चांदी निवेशकों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं।

#1 वैश्विक अनिश्चितता ने बढ़ाया निवेश इस तेजी की सबसे बड़ी वजह वैश्विक स्तर पर बढ़ती आर्थिक और राजनीतिक अनिश्चितता है। अमेरिका की नीतियों, ट्रेड टेंशन और अंतरराष्ट्रीय तनावों ने निवेशकों को डरा दिया है। जब शेयर बाजार और करेंसी में अस्थिरता बढ़ती है, तब लोग अपना पैसा सुरक्षित जगह लगाना चाहते हैं। ऐसे माहौल में सोना-चांदी भरोसेमंद विकल्प माने जाते हैं, क्योंकि इन्हें लंबे समय से वैल्यू स्टोर माना जाता रहा है। संकट और तनाव के दौर में इसलिए मांग और बढ़ जाती है।

#2 डॉलर और महंगाई की चिंता अमेरिकी डॉलर की कमजोरी और महंगाई को लेकर बढ़ती चिंता भी इस तेजी की अहम वजह है। अगर महंगाई बढ़ती है और डॉलर की कीमत गिरती है, तो निवेशकों की क्रय शक्ति पर असर पड़ता है। ऐसे में सोना अपनी कीमत बनाए रखने में मदद करता है। इसी सोच के चलते कई निवेशक सोने और चांदी में पैसा लगा रहे हैं, ताकि भविष्य में उनकी बचत की वैल्यू सुरक्षित रह सके और जोखिम कम हो।

Advertisement

#3 सेंट्रल बैंकों और आम निवेशकों की भूमिका दुनिया के कई सेंट्रल बैंक भी अपने रिजर्व में सोना बढ़ा रहे हैं। इससे बाजार को साफ संकेत मिलता है कि बड़े संस्थान भी कीमती धातुओं पर भरोसा कर रहे हैं। वहीं आम निवेशक भी तेजी देखकर बाजार में उतर रहे हैं। कई लोग डर की वजह से निवेश कर रहे हैं, तो कुछ सिर्फ बढ़ती कीमतों को देखकर पैसा लगा रहे हैं, जिससे मांग और ज्यादा बढ़ गई है और तेजी बनी हुई है।

Advertisement