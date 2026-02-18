क्यों आधार और पैंन लिंक होने में आती है परेशानी? अपनाएं यह तरीका

पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक नहीं कराने पर आपको न सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने में परेशानी आती है, बल्कि निवेश पर ब्रेक लगने के साथ बैंक खाता भी फ्रीज हो सकता है। आपका पैन कार्ड भी निष्क्रिय कर दिया जाता है, लेकिन कई बार आधार-पैन लिंकिंग कराते समय जानकारी बेमेल होने से परेशानी खड़ी हो जाती है। आप भी ऐसी ही समस्या का सामना कर रहे हैं तो जानते हैं इसे कैसे ठीक करें।

समस्या क्यों आती है समस्या? अपने आधार प्रोफाइल में लॉग-इन कर आधार संबंधित और आयकर पोर्टल के माध्यम से अपने पैन विवरण की जांच करें। फिर दोनों को वर्तनी की गलती को ध्यान से देखें। दोनों में आपका नाम, जन्मतिथि और लिंग आदि जानकारी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इनमें थोड़ा-सा भी अंतर हुआ तो सिस्टम आपकी लिकिंग प्रक्रिया को रद्द कर देगा। इन कमियों को दूर किए बिना लोग बार-बार लिंक करने का प्रयास करते रहते हैं, जिसमें उन्हें असफलता हाथ लगती है।

आधार अपडेट आधार की जानकारियों को ऐसे करें अपडेट आधार कार्ड की कमियों को दूर करने के लिए आप भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन कुछ बदलावों के लिए अनुरोध कर सकते हैं। नाम या जन्मतिथि में सुधार के लिए आपको उचित सहायक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। कुछ मामलों में आपको आधार सेवा केंद्र जाना पड़ सकता है। एक बार अपडेट अनुरोध स्वीकृत हो जाने और सिस्टम में दर्ज हो जाने के बाद पर अगली बार में लिंकिंग हो जाती है।

