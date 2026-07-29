शेयर बाजार में आज क्यों देखने को मिल रही तेजी?
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार में आज (29 जुलाई) बड़ी बढ़त देखने को मिली है। दोपहर करीब 1:00 बजे सेंसेक्स 885 अंक चढ़कर 77,651 के आसपास कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी 50 भी 265 अंकों की तेजी के साथ 24,251 के स्तर पर पहुंच गया। बाजार में आई इस मजबूती से निवेशकों की संपत्ति 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक बढ़ गई। लगभग सभी प्रमुख सेक्टरों में खरीदारी का माहौल देखने को मिला और बाजार में उत्साह बना हुआ है।
IT शेयर
IT शेयरों में तेजी बनी बड़ी वजह
आज की तेजी की सबसे बड़ी वजह IT शेयरों में जोरदार खरीदारी रही है।
इंफोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), HCL टेक और अन्य बड़ी IT कंपनियों के शेयरों में अच्छी बढ़त दर्ज की गई। एशिया के कई बाजारों में तकनीकी और चिप कंपनियों के शेयर दबाव में रहे, लेकिन भारतीय बाजार अपेक्षाकृत मजबूत बना रहा है।
इसी वजह से घरेलू बाजार में निवेशकों का भरोसा बढ़ा और खरीदारी का रुख लगातार मजबूत होता गया।
रुपया
मजबूत रुपया और विदेशी निवेश से मिला सहारा
भारतीय रुपये में भी मजबूती देखने को मिली है।
शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 12 पैसे मजबूत होकर 95.70 के स्तर पर पहुंच गया। इसके साथ ही विदेशी निवेशकों ने लगातार बिकवाली के बाद फिर से खरीदारी शुरू की।
मंगलवार को विदेशी निवेशकों ने 755 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। इससे बाजार में सकारात्मक माहौल बना और निवेशकों का भरोसा पहले की तुलना में अधिक मजबूत हुआ।
अन्य
वैश्विक संकेतों पर भी बनी रहेगी नजर
बाजार की तेजी के बीच निवेशकों की नजर अब वैश्विक घटनाक्रम पर बनी हुई है।
खासकर अमेरिका के केंद्रीय बैंक के ब्याज दर संबंधी फैसले और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर बाजार की नजर रहेगी।
कच्चे तेल की कीमतों और विदेशी निवेश के रुख का भी आने वाले दिनों में बाजार पर असर पड़ सकता है। फिलहाल मजबूत घरेलू खरीदारी के चलते भारतीय शेयर बाजार में सकारात्मक माहौल बना हुआ है।