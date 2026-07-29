इस मजबूती से निवेशकों की संपत्ति 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक बढ़ गई

शेयर बाजार में आज क्यों देखने को मिल रही तेजी?

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:56 pm Jul 29, 202601:56 pm

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में आज (29 जुलाई) बड़ी बढ़त देखने को मिली है। दोपहर करीब 1:00 बजे सेंसेक्स 885 अंक चढ़कर 77,651 के आसपास कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी 50 भी 265 अंकों की तेजी के साथ 24,251 के स्तर पर पहुंच गया। बाजार में आई इस मजबूती से निवेशकों की संपत्ति 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक बढ़ गई। लगभग सभी प्रमुख सेक्टरों में खरीदारी का माहौल देखने को मिला और बाजार में उत्साह बना हुआ है।