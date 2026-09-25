अर्थव्यवस्था के मजबूत प्रदर्शन के बावजूद शेयर बाजार में क्यों हो रही गिरावट?

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें भी भारतीय बाजार के लिए चिंता बढ़ा रही हैं।

भारत अपनी जरूरत का 85 प्रतिशत से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। तेल महंगा होने पर देश का आयात खर्च बढ़ता है और रुपये पर दबाव पड़ सकता है।

इसका असर कंपनियों की लागत पर भी पड़ता है, खासकर वाहन, निर्माण और रोजमर्रा के सामान से जुड़े कारोबार पर। इससे कंपनियों की कमाई को लेकर चिंता बढ़ रही है।