अर्थव्यवस्था के मजबूत प्रदर्शन के बावजूद शेयर बाजार में क्यों हो रही गिरावट?
क्या है खबर?
भारत की अर्थव्यवस्था ने अप्रैल से जून, 2026 की तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया, लेकिन इसका असर शेयर बाजार पर नहीं दिख रहा है। 31 अगस्त, 2026 को पहली तिमाही के GDP आंकड़े जारी होने के दिन सेंसेक्स 76,957, निफ्टी 24,080 और बैंक निफ्टी 58,025 पर बंद हुए थे। शुक्रवार सुबह सेंसेक्स करीब 73,675, निफ्टी 23,075 और बैंक निफ्टी 55,500 के आसपास कारोबार कर रहे थे।
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अमेरिकी बाजार का दबाव
शेयर बाजार में गिरावट की पहली बड़ी वजह वैश्विक बाजार का दबाव है।
अमेरिका में बॉन्ड यील्ड और डॉलर मजबूत होने से निवेशकों का पैसा सुरक्षित माने जाने वाले अमेरिकी निवेश की ओर बढ़ा है। इसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा।
GDP आंकड़े जारी होने के बाद सेंसेक्स करीब 3,300 अंक नीचे आ गया, जबकि निफ्टी लगभग 1,000 अंक गिर चुका है। बैंक निफ्टी भी करीब 2,500 अंक नीचे कारोबार कर रहा है।
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महंगा कच्चा तेल बना चिंता
कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें भी भारतीय बाजार के लिए चिंता बढ़ा रही हैं।
भारत अपनी जरूरत का 85 प्रतिशत से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। तेल महंगा होने पर देश का आयात खर्च बढ़ता है और रुपये पर दबाव पड़ सकता है।
इसका असर कंपनियों की लागत पर भी पड़ता है, खासकर वाहन, निर्माण और रोजमर्रा के सामान से जुड़े कारोबार पर। इससे कंपनियों की कमाई को लेकर चिंता बढ़ रही है।
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महंगा मूल्यांकन और घरेलू दबाव
बाजार में गिरावट की एक वजह कुछ घरेलू क्षेत्रों पर बना दबाव और शेयरों का महंगा मूल्यांकन भी है।
मजबूत आर्थिक वृद्धि का फायदा हर कंपनी की कमाई में तुरंत नहीं दिखता। IT कंपनियों पर पश्चिमी देशों से तकनीकी खर्च घटने का असर है, जबकि बैंक और NBFC जमा की बढ़ती लागत और सख्त नियमों से जूझ रहे हैं।
ऐसे में निवेशकों ने तेजी वाले शेयरों में मुनाफावसूली की, जिससे बाजार पर अतिरिक्त दबाव पड़ा।