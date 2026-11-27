रिपोर्ट के मुताबिक, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग और बिक्री विभागों में कर्मचारियों की संख्या घटाई जा सकती है।

दूसरी टीमों से भी ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने को कहा गया है, जहां संगठनात्मक बदलाव संभव हैं। हालांकि, छंटनी की अंतिम संख्या अभी तय नहीं है। कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद इसमें बदलाव हो सकता है।

कंपनी ने प्रस्तावित छंटनी की पुष्टि नहीं की और कहा है कि वह कारोबार की जरूरतों के अनुसार संगठन की समीक्षा करती रहती है।