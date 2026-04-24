नाइकी क्यों करने जा रही 1,400 कर्मचारियों की छंटनी?

दुनिया की जानी मानी स्पोर्ट्स ब्रांड नाइकी बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है। कंपनी ने कहा है कि इस कदम से करीब 1,400 कर्मचारियों की नौकरी जाएगी और यह फैसला कंपनी के बड़े बदलाव की योजना का हिस्सा है। नाइकी का कहना है कि वह अपने काम करने के तरीके को बेहतर बनाना चाहती है और भविष्य के लिए खुद को तैयार कर रही है। इस छंटनी का असर कई देशों के कर्मचारियों पर पड़ेगा।

असर टेक्नोलॉजी टीम पर सबसे ज्यादा असर कंपनी के अनुसार, इस दौर की छंटनी का सबसे ज्यादा असर उसके टेक्नोलॉजी विभाग पर पड़ेगा। नाइकी अपने टेक सिस्टम को बिलकुल नया और पहले से बेहतर बनाना चाहती है। इसके साथ ही, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन में भी बड़े बदलाव कर रही है। इन बदलावों का मकसद काम को तेज, आसान और कम खर्च में करना है, ताकि कंपनी भविष्य में ज्यादा मजबूत और प्रतिस्पर्धी स्थिति में रह सके।

छंटनी पहले भी हो चुकी है छंटनी नाइकी ने साफ किया है कि यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। कंपनी पहले भी छंटनी कर चुकी है और अपने सिस्टम को सुधारने पर काम कर रही है। जनवरी में भी सैकड़ों कर्मचारियों की नौकरी गई थी। इससे पहले भी कंपनी ने छोटे स्तर पर कटौती की थी। इससे पता चलता है कि नाइकी लगातार अपने काम करने के तरीके में बदलाव कर रही है और नई रणनीतियों को अपनाने की कोशिश कर रही है।

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