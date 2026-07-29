शादी के बाद तुरंत अपडेट करें EPF नॉमिनेशन

शादी के बाद तुरंत EPF नॉमिनेशन अपडेट करना क्यों होता है सही?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:28 am Jul 29, 202609:28 am

क्या है खबर?

अगर शादी के बाद आपने अभी तक अपने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते में नॉमिनेशन अपडेट नहीं किया है, तो आपको भविष्य में समस्या हो सकती है। नए EPF नियमों के अनुसार, शादी से पहले किया गया नॉमिनेशन शादी के बाद स्वतः अमान्य हो जाता है। ऐसे में कर्मचारी को नया नॉमिनेशन करना जरूरी है, ताकि भविष्य में लाभ सही व्यक्ति तक बिना किसी विवाद के पहुंच सके और दावा प्रक्रिया में किसी तरह की रुकावट न आए।