बैंक लोन मंजूर करते समय कई बातों का आकलन करता है

समान वेतन वाले 2 लोगों को क्यों नहीं मिलता एक जैसा लोन?

क्या है खबर?

अक्सर लोग यह समझ लेते हैं कि अगर 2 लोगों का वेतन एक जैसा है तो दोनों को बराबर लोन मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बैंक लोन मंजूर करते समय केवल वेतन ही नहीं देखता, बल्कि दोनों आवेदकों की कई अन्य जरूरी चीजों का आकलन करता है और उसी के आधार पर लोन देता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि लोन देते समय बैंक वेतन के अलावा अन्य और किन-किन बातों पर गौर करता है।