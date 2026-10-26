सिंगापुर में कच्चा तेल जमा करेगा सऊदी अरब

सिंगापुर में तेल का भंडारण क्यों करना चाहता है सऊदी अरब?

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:31 am Oct 26, 202611:31 am

क्या है खबर?

सऊदी अरब अब सिंगापुर में कच्चे तेल का भंडार बनाने की तैयारी कर रहा है। यह काम 2027 की दूसरी छमाही से शुरू करने की योजना है। सोमवार (26 अक्टूबर) को दोनों देशों के ऊर्जा मंत्रियों ने इस बारे में जानकारी दी। इसके लिए सिंगापुर के जुरोंग रॉक कैवर्न्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इस कदम से एशिया के देशों तक तेल पहुंचाने में मदद मिलेगी और जरूरत के समय तेल की उपलब्धता बनाए रखना आसान हो सकता है।