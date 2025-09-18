शेयर बाजार आज भी बड़ी बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स चढ़ा 320 अंक ऊपर

टॉप गेनर्स में आज LIC हाउसिंग फाइनेंस, लौरस लैब्स और HFCL ने क्रमशः 3.62 फीसदी, 3.59 फीसदी और 3.35 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। बायोकॉन और ग्लेनमार्क के शेयरों में भी क्रमशः 3.32 फीसदी और 3.23 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। पेज इंडस्ट्रीज, कल्याण ज्वेलर्स, टाटा केमिकल्स, कोल इंडिया और प्रेस्टिज एस्टेट क्रमशः 2.40 फीसदी, 1.64 फीसदी, 1.58 फीसदी, 1.56 फीसदी और 1.53 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमत हुई कम

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.09 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.26 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।