बजट से पहले शेयर बाजार में क्यों देखने को मिली मजबूती? यहां जानिए वजह

बजट 2026 से पहले शेयर बाजार में रविवार को मजबूती देखने को मिल रही है। शेयर बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 13 अंक चढ़कर 82,282.82 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 7.90 अंक गिरकर 25,312.75 पर आ गया है। आज दिनभर बाजार में उतार-चढ़ाव भरा माहौल बना रह सकता है। निवेशकों ने बजट से पहले सतर्क रहते हुए सीमित खरीदारी को तरजीह दी है।

बयान तेल सौदे को लेकर बयान से मिला सपोर्ट बाजार को सपोर्ट देने वाला एक बड़ा कारण अमेरिका से जुड़ी खबर रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद यह संकेत मिला कि भारत ईरान के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीद सकता है। इससे अमेरिकी दबाव में आए एक्सपोर्ट सेक्टर को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। निवेशकों को लगा कि इससे भारत पर टैरिफ का असर कुछ हद तक कम हो सकता है, जिससे बाजार का भरोसा मजबूत हुआ।

बजट बजट से जुड़ी उम्मीदों ने बढ़ाया भरोसा बजट 2026 से पहले बाजार निवेशकों की नजर सरकार के पूंजीगत खर्च, वित्तीय अनुशासन और साफ नीति संकेतों पर टिकी हुई है। बाजार को उम्मीद है कि सरकार बुनियादी ढांचे और विकास से जुड़े क्षेत्रों पर खर्च जारी रखेगी। इसके साथ ही टैक्स व्यवस्था में स्थिरता बनाए रखी जाएगी। इन्हीं उम्मीदों के चलते निवेशकों ने ज्यादा घबराहट नहीं दिखाई और बाजार में बड़ी बिकवाली से बचाव देखने को मिला है।

