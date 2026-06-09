पेंटागन ने चीन की अलीबाबा, बायडू और BYD को क्यों किया ब्लैकलिस्ट?
क्या है खबर?
अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने अपनी नई ब्लैकलिस्ट में चीन की कई बड़ी कंपनियों को शामिल किया है। इस सूची में अलीबाबा, बायडू और इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता BYD जैसी प्रमुख कंपनियों के नाम जोड़े गए हैं। पेंटागन का आरोप है कि ये कंपनियां सीधे या परोक्ष रूप से चीन के रक्षा औद्योगिक ढांचे को समर्थन देती हैं। नई सूची जारी होने के बाद इन कंपनियों के शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई है।
वजह
क्यों लगाया गया यह प्रतिबंध?
पेंटागन का कहना है कि इन कंपनियों का संबंध चीन के उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, चीन की 'मिलिट्री-सिविल फ्यूजन' नीति के तहत निजी कंपनियों की तकनीक और संसाधनों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इसी आधार पर अलीबाबा, बायडू और BYD को सूची में जोड़ा गया है। हालांकि, बायडू ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उसे सूची में शामिल करने का कोई ठोस कारण नहीं है।
नाराजगी
कंपनियों और चीन ने जताई नाराजगी
ब्लैकलिस्ट में शामिल होने से कंपनियों पर तुरंत कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं लगता, लेकिन इससे उनकी छवि और कारोबारी अवसर प्रभावित हो सकते हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग से जुड़े अनुबंधों और कुछ सरकारी शोध कार्यक्रमों तक उनकी पहुंच सीमित हो सकती है। दूसरी ओर, चीन ने इस फैसले की आलोचना की है। बीजिंग का कहना है कि अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर चीनी कंपनियों के खिलाफ भेदभावपूर्ण कदम उठा रहा है।