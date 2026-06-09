पेंटागन की ब्लैकलिस्ट में शामिल हुईं चीन की बड़ी कंपनियां

पेंटागन ने चीन की अलीबाबा, बायडू और BYD को क्यों किया ब्लैकलिस्ट?

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:40 am Jun 09, 202611:40 am

क्या है खबर?

अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने अपनी नई ब्लैकलिस्ट में चीन की कई बड़ी कंपनियों को शामिल किया है। इस सूची में अलीबाबा, बायडू और इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता BYD जैसी प्रमुख कंपनियों के नाम जोड़े गए हैं। पेंटागन का आरोप है कि ये कंपनियां सीधे या परोक्ष रूप से चीन के रक्षा औद्योगिक ढांचे को समर्थन देती हैं। नई सूची जारी होने के बाद इन कंपनियों के शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई है।