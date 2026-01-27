यूरोपीय कारों पर छूट देने की संभावनाओं के कारण भारतीय ऑटो कंपनियों के शेयर गिरे हैं

महिंद्रा समेत कई ऑटो कंपनियों के शेयरों में 5 फीसदी तक गिरावट, जानिए क्या रही वजह

क्या है खबर?

भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) से बढ़ती प्रतिस्पर्धा की आशंकाओं के चलते मंगलवार (27 जनवरी) को टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति सुजुकी के शेयरों में 5 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गई। रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत सरकार यूरोपीय संघ से आयातित कारों पर लगने वाला आयात शुल्क मौजूदा 66-110 फीसदी से घटकर 30-35 फीसदी के बीच कर सकती है। इसके अलावा, अगले 5 सालों में इस टैरिफ को घटाकर 10 फीसदी तक कर दिया जाएगा।