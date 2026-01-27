महिंद्रा समेत कई ऑटो कंपनियों के शेयरों में 5 फीसदी तक गिरावट, जानिए क्या रही वजह
क्या है खबर?
भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) से बढ़ती प्रतिस्पर्धा की आशंकाओं के चलते मंगलवार (27 जनवरी) को टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति सुजुकी के शेयरों में 5 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गई। रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत सरकार यूरोपीय संघ से आयातित कारों पर लगने वाला आयात शुल्क मौजूदा 66-110 फीसदी से घटकर 30-35 फीसदी के बीच कर सकती है। इसके अलावा, अगले 5 सालों में इस टैरिफ को घटाकर 10 फीसदी तक कर दिया जाएगा।
गिरावट
कितनी आई गिरावट?
महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर 5.1 फीसदी तक गिरकर अगस्त, 2025 के बाद के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए, जिससे निफ्टी ऑटो इंडेक्स में सबसे अधिक गिरावट आई और कुल मिलाकर यह इंडेक्स 2.2 फीसदी नीचे गिर गया। हुंडई मोटर कंपनी के शेयरों में 4.5 फीसदी की गिरावट आई, जबकि मारुति सुजुकी के शेयर 3 फीसदी तक गिर गए और टाटा मोटर्स के शेयरों में 2 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है।
प्रतिस्पर्धा
प्रीमियम सेगमेंट में बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा
सरकार शुरुआत में लग्जरी ICE कारों पर छूट की शुरुआत करेगी, सामान्य गाड़ियाें और इलेक्ट्रिक मॉडल्स को बाद में शामिल किया जाएगा। इस कदम से भारतीय ऑटो सेक्टर में हलचल मचने की आशंका है। विश्लेषकों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अगर भारत यूरोपीय कारों पर आयात शुल्क (वर्तमान में 100 फीसदी) को कम करता है, तो ऑडी, BMW और मर्सिडीज-बेंज जैसे लग्जरी ब्रांड अधिक किफायती हो सकते हैं। इससे घरेलू कंपनियों की प्रीमियम कारों के लिए प्रतिस्पर्धा तेज हो जाएगी।