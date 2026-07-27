फ्रांस ने इंफोसिस पर लगाया 2 करोड़ रुपये का जुर्माना

फ्रांस ने इंफोसिस पर क्यों लगाया करीब 2 करोड़ रुपये का जुर्माना?

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:27 pm Jul 27, 202602:27 pm

क्या है खबर?

फ्रांस की लेबर अथॉरिटी ने दिग्गज IT कंपनी इंफोसिस पर करीब 1.75 लाख यूरो (करीब 2 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। यह कार्रवाई फ्रांस की क्षेत्रीय लेबर अथॉरिटी ड्रिएट आइल-डी-फ्रांस ने की है। इंफोसिस फिलहाल इस मामले की समीक्षा कर रही है और आगे उठाए जाने वाले कदमों पर विचार कर रही है। कंपनी ने कहा है कि मामले की पूरी जांच के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा।