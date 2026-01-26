EPF अकाउंट में क्यों एक छोटी सी गलती आपको कर सकती है परेशान?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( EPFO ) अपने नियमों को लेकर अब पहले से ज्यादा सख्त हो गया है। अगर आपके EPF अकाउंट में नाम, जन्मतिथि या दूसरी जानकारी में कोई भी गलती है, तो आगे चलकर यह गंभीर समस्या बन सकती है। जब तक हर महीने पैसा जमा होता रहता है, तब तक सब ठीक लगता है। लेकिन जैसे ही पैसा निकालना हो, नौकरी बदलनी हो या पेंशन की प्रक्रिया शुरू हो, यही छोटी गलती बड़ी रुकावट बन जाती है।

#1 गलत जानकारी से क्यों अटक जाता है EPF का पैसा? आज EPF अकाउंट आधार, पैन और बैंक अकाउंट से जुड़ा होता है। इससे काम की रफ्तार तो बढ़ी है, लेकिन नियम भी काफी सख्त हो गए हैं। अगर EPF में दर्ज नाम आधार से मेल नहीं खाता, तो क्लेम आगे नहीं बढ़ता। जन्मतिथि में गड़बड़ी होने पर ट्रांसफर फेल हो सकता है। पैसा आपका ही होता है, लेकिन जब तक रिकॉर्ड एक जैसे नहीं होते, सिस्टम उसे जारी नहीं करता। इसी वजह से कई लोगों की शिकायतें सामने आती हैं।

#2 EPF अकाउंट की जानकारी कैसे सुधारें? अच्छी बात यह है कि अब EPF की जानकारी सुधारना पहले की तुलना में आसान हो गया है। EPFO के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल के जरिए नाम, जन्मतिथि, जेंडर, वैवाहिक स्थिति और अन्य विवरण बदलने का अनुरोध किया जा सकता है। अगर यह जानकारी पहले से आधार से मेल खाती है, तो सुधार जल्दी हो जाता है। कई मामलों में अब कंपनी की मंजूरी की जरूरत भी नहीं पड़ती, जिससे पूरी प्रक्रिया तेज और सरल हो गई है।

