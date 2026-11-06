कंपनियां अब कर्मचारियों को स्वेच्छा से नौकरी छोड़ने का विकल्प दे रही हैं

छंटनी के बजाय क्यों स्वेच्छा से नौकरी छोड़ने का ऑफर दे रही हैं टेक कंपनियां?

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:34 pm Nov 06, 202607:34 pm

क्या है खबर?

टेक कंपनियां अब कर्मचारियों की छंटनी करने के बजाय उन्हें स्वेच्छा से नौकरी छोड़ने का विकल्प दे रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और मेटा ने हाल ही में अपने कुछ कर्मचारियों के लिए इस तरह के ऑफर पेश किए हैं। इसके तहत नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों को आर्थिक पैकेज, कई महीनों की सैलरी और आगे के करियर की तैयारी के लिए सुविधाएं मिल सकती हैं। हालांकि, ये ऑफर सभी कर्मचारियों के लिए नहीं हैं और इनकी शर्तें अलग-अलग हैं।