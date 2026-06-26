भारत में AI पर बढ़ा विदेशी कंपनियों का दांव

अमेजन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट भारत में AI के लिए क्यों कर रहीं 5,400 अरब रुपये निवेश

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:35 pm Jun 26, 202601:35 pm

क्या है खबर?

अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियां भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से निवेश बढ़ा रही हैं। अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने मिलकर इस सेक्टर में करीब 57 अरब डॉलर (लगभग 5,400 अरब रुपये) निवेश करने का वादा किया है। हाल ही में अमेजन ने 2030 तक भारत में AI और क्लाउड सेवाओं के विस्तार के लिए 13 अरब डॉलर और निवेश का ऐलान किया। इससे कंपनी का कुल निवेश 21 अरब डॉलर से अधिक हो जाएगा।