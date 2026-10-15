IDBI बैंक की हिस्सेदारी खरीदने वाले फेयरफैक्स के CEO प्रेम वत्सा कौन हैं?

वत्सा कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

उन्हें निवेश की दुनिया में कनाडा का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है। उनका जन्म 1950 में हैदराबाद के पास हुआ था। वत्सा लंबे समय से बीमा, वित्तीय सेवाओं और दूसरी कंपनियों में निवेश करते रहे हैं।

उनके नेतृत्व में फेयरफैक्स एक बड़ी वैश्विक कंपनी बनी, जो दुनिया के 100 से अधिक देशों में कारोबार करती है।