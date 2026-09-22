AMD को 1 लाख करोड़ डॉलर की कंपनी बनाने वाली लिसा सु कौन हैं?
क्या है खबर?
दिग्गज चिप कंपनी एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज (AMD) ने 1 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 96 लाख करोड़ रुपये) के मार्केट कैप का आंकड़ा पार कर लिया है। सोमवार को कंपनी के शेयर करीब 10 प्रतिशत चढ़े और कीमत 613.31 डॉलर तक पहुंच गई। इसके साथ AMD उन चुनिंदा चिप कंपनियों में शामिल हो गई है, जिनका बाजार मूल्य 1 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा है। AMD को ग्राफिक्स और AI चिप के कारोबार में एनवीडिया की बड़ी प्रतिद्वंद्वी मानी जाती है।
दिशा
लिसा सु ने बदली कंपनी की दिशा
CEO लिसा सु की भूमिका AMD की मौजूदा सफलता में अहम मानी जाती है।
सु 2012 में कंपनी से जुड़ी थीं और 2014 में उन्हें CEO बनाया गया। उस समय AMD की बाजार कीमत करीब 2 अरब डॉलर थी। उनकी अगुवाई में कंपनी ने केवल कंप्यूटर के लिए चिप बनाने पर निर्भर रहने के बजाय गेमिंग, सर्वर और AI जैसे क्षेत्रों पर ध्यान बढ़ाया।
2026 में अब तक AMD के शेयर करीब 185 प्रतिशत बढ़ चुके हैं।
परिचय
कौन हैं लिसा सु?
सु का जन्म ताइवान के ताइनान में हुआ था और वह दो साल की उम्र में अमेरिका चली गई थीं। उन्होंने न्यूयॉर्क के ब्रोंक्स हाई स्कूल ऑफ साइंस से पढ़ाई की और बाद में MIT से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की।
उन्होंने सेमीकंडक्टर पर पीएचडी की और करियर की शुरुआत टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स से करने के बाद वह IBM में गईं, जहां उन्होंने करीब 13 साल काम किया।
इसके बाद वह फ्रीस्केल सेमीकंडक्टर से जुड़ीं और 2012 में AMD में आईं।
अन्य
AI कारोबार पर बढ़ा फोकस
AMD के लिए AI कारोबार अब कंपनी की रणनीति का बड़ा हिस्सा बन गया है।
कंपनी AI चिप बाजार में एनवीडिया से मुकाबला करने के लिए लगातार नए उत्पाद और पूरे सिस्टम तैयार कर रही है। 2025 में AMD ने OpenAI के साथ साझेदारी का ऐलान भी किया था।
सोमवार को AMD के अलावा इंटेल करीब 11.8 प्रतिशत और क्वालकॉम 4.5 प्रतिशत चढ़ा, जबकि पूरे चिप बाजार के प्रमुख सूचकांक में करीब 2.7 प्रतिशत की बढ़त दर्ज हुई।