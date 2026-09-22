AMD को ग्राफिक्स और AI चिप के कारोबार में एनवीडिया की बड़ी प्रतिद्वंद्वी मानी जाती है

AMD को 1 लाख करोड़ डॉलर की कंपनी बनाने वाली लिसा सु कौन हैं?

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:28 am Sep 22, 202611:28 am

क्या है खबर?

दिग्गज चिप कंपनी एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज (AMD) ने 1 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 96 लाख करोड़ रुपये) के मार्केट कैप का आंकड़ा पार कर लिया है। सोमवार को कंपनी के शेयर करीब 10 प्रतिशत चढ़े और कीमत 613.31 डॉलर तक पहुंच गई। इसके साथ AMD उन चुनिंदा चिप कंपनियों में शामिल हो गई है, जिनका बाजार मूल्य 1 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा है। AMD को ग्राफिक्स और AI चिप के कारोबार में एनवीडिया की बड़ी प्रतिद्वंद्वी मानी जाती है।